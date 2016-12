Filmjahr 2016 Das Toni-Erdmann-Jahr

So unerwartet die Kunstfigur Toni Erdmann in dem gleichnamigen Film von Maren Ade auftaucht – an der Cocktailbar mit schiefem Spaßgebiss und strähniger Perücke; so sehr wurde die internationale Kinogemeinde von diesem Film überrascht. Aber das Jahr 2016 hielt noch weitere filmische Überraschungen, Flops, Neuerungen und Besonderheiten parat.

Rüdiger Suchsland im Gespräch mit Maja Ellmenreich