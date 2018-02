Die Württembergische Landesbühne Esslingen bringt den Filmklassiker "Schtonk!" auf die Bühne.

Mit der Bühnenfassung der 35 Jahre alten Leinwandkomödie werde ein wichtiger Stoff fürs Theater gewonnen, sagte Intendant Friedrich Schirmer. In der alltäglichen Debatte über Fake-News bleibe einem in mancher Szene das Lachen im Halse stecken, sagte Schirmer. "Schtonk!" thematisiert den Skandal um die gefälschten Tagebücher Adolf Hitlers. Die Württembergische Landesbühne hat sich die Theaterrechte an dem Film von Helmut Dietl und mit Götz George aus den 1990er-Jahren gesichert. Uraufführung ist am 10. Februar 2018.

