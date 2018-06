"Ocean's Eleven", der 2001 entstandene Film von Steven Soderbergh, ist natürlich ein Erfolgsrezept. Und in gewisserweise kann der neue Film "Ocean's 8" mit nur weiblichen Diebinnen als eine Neuauflage des Films gelten. Aber warum soll nicht mal die Frau die Heldin sein? Was in den Zeiten von John Wayne und Humphrey Bogart noch neu gewesen wäre, das liegt heute im Trend. So wurden einerseits Filme gedreht wie "Die Tribute von Panem" oder "Wonder Woman", und andererseits erschienen einige sogenannte Spin-offs, also Ableger, weibliche Versionen von erfolgreichen Männer-Filmen. "Ocean's 8" – die Frauenversion von "Ocean's Eleven", "Ocean's 12" und "Ocean's 13" kommt nun in die Kinos. Die Ocean's-Filme sind Geschichten um spektakuläre Raubüberfälle, zu denen man elf, zwölf oder dreizehn besonders begabte Diebe braucht. Statt George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon gehören diesmal Sandra Bullock, Cate Blanchett und die Sängerin Rihanna zum prominent besetzten Ocean-Team.

Weibliches Empowerment in der Schminkabteilung

Frauen dürfen also auch in die Rolle von Verbrechern schlüpfen und im Zweifelsfall sogar genau das tun, was Männer auch tun. Die traditionelle Männerdomäne Krimi wurde gekapert, Männer spielen hier eher eine untergeordnete Rolle. Dabei jongliert der Film dennoch mit typischen weiblichen Klischees, es geht viel um Mode und Schminke in dieser amüsanten Gaunerinnen-Komödie. Ganz politisch korrekt sind unter den Diebinnen eine Latina, eine Weisse, eine Farbige und eine Asiatin. Nur angedeutet wird, dass die Frauen sich auch in ihrer sexuellen Orientierung unterscheiden. Sex spielt ansonsten erstaunlicherweise keine große Rolle. Der Film hat den Zeitgeist erfasst und weist ganz nebenbei auf eine neue Wahrnehmung von Frauen im Film hin. Und der Zuschauer? Er freut sich diebisch mit den Diebinnen wie einst mit Ocean's Dieben.