Filteranlage in Paris Mit Algen gegen Luftverschmutzung

In Paris kämpft die Oberbürgermeisterin energisch gegen Feinstaub und Schadstoffe in der Luft. Nun geht ein Prototyp einer Filteranlage in Betrieb, der die Luftqualität verbessern soll: Mikroalgen filtern dabei Kohlenstoffdioxid aus der Luft, dabei entsteht Biogas, mit dem man heizen kann.

Von Suzanne Krause