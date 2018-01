Der ehemalige Leiter der documenta, Roger Buergel, hat das Budget der Ausstellungsreihe verteidigt.

Buergel reagierte auf Kritik des ehemaligen Geschäftsführers Roman Soukup, der in Deutschlandfunk Kultur erklärt hatte, die documenta brauche kein Budget von 40 Millionen Euro. Stattdessen könne sie mit nur fünf Millionen Euro realisiert werden. Soukup war Geschäftsführer der documenta X im Jahr 1997. Er kritisierte, die Finanzierung durch öffentliche Gelder und "der politische Aufsichtsrat" ermögliche Politikern zu viel Einfluss. Soukup forderte, eine Stiftung einzusetzen und die gemeinnützige GmbH der documenta und ihren Aufsichtsrat aufzulösen.



Der Leiter der documenta 12 im Jahr 2007, Roger Buergel, kann den Vorwurf der politischen Einflussnahme nach eigener Aussage nicht bestätigen. Er entgegnete zudem in Deutschlandfunk Kultur, man müsse wissen, dass nicht 40 oder 50 Millionen für die Kunst ausgegeben würden. Es sei nur ein Bruchteil. Das meiste Geld gehe in die Infrastruktur. Die documenta im kleineren Maßstab aufzulegen, hält Buergel für keine Option. Schließlich müsse die Schau mit anderen renommierten Kunstausstellungen weltweit konkurrieren.



Hintergrund der Debatte ist das Millionendefizit der 14. Auflage der documenta im vergangenen Jahr. Die Ausstellung unter der Leitung von Adam Szymczyk hatte ein Defizit von voraussichtlich 5,4 Millionen Euro aufzuweisen. Es soll am Zweitstandort Athen entstanden sein. Die Stadt Kassel und das Land Hessen sicherten daraufhin die Zahlungsfähigkeit mit einer Bürgschaft von acht Millionen Euro. Geschäftsführerin Kulenkampff kündigte mittlerweile ihren Rückzug an. Trotz des Defizits hält der documenta-Aufsichtsratschef und Kasseler Oberbürgermeister Geselle eine documenta an mehreren Standorten wieder für möglich.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.