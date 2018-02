Der Finanzausschuss des Bundestages hat den AfD-Abgeordneten Glaser zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, erhielt Glaser in geheimer Wahl die Mehrheit der Stimmen. Im Oktober war der Politiker bei der Wahl der stellvertretenden Bundestagspräsidenten in drei Wahlgängen durchgefallen. Ihm wurde vorgeworfen, mit islamkritischen Äußerungen das Grundrecht auf Religionsfreiheit für Muslime in Frage zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.