Die Deutsche Bank verzichtet nun doch auf einen Verkauf der Postbank.

Wie ein Sprecher nach einer Aufsichtsratssitzung in Frankfurt am Main mitteilte, soll die Tochter stattdessen in das Privat- und Firmenkundengeschäft des Konzerns integriert werden. Ein detaillierter Plan dafür solle im Laufe des Jahres vorgelegt werden. Außerdem kündigte die Deutsche Bank eine Kapitalerhöhung an. Durch den Verkauf neuer Aktien sollen rund acht Milliarden Euro eingenommen werden. Über den Schritt war nach teuren Rechtsstreitigkeiten seit Monaten spekuliert worden.