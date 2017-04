Die weltweiten Finanzmärkte haben nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds an Stabilität gewonnen.

Die Konjunktur habe an Fahrt aufgenommen und die langfristigen Zinsen seien gestiegen, heißt es in einem IWF-Bericht, der in Washington vorgestellt wurde. Die Organisation warnte jedoch, dass es vor allem für Banken in Europa weiter große Risiken gebe. Die strukturellen Schwächen im System seien nicht behoben.



Zudem kritisierte die Organisation die Wirtschaftspolitik der US-Regierung. Das durch Steuerreformen frei werdende Geld könne vor allem in Bereiche fließen, in denen eine erhebliche finanzielle Risikobereitschaft eingegangen werde, hieß es im IWF-Bericht. Außerdem sei es möglich, dass mehr Protektionismus den Handel und das Wachstum weltweit einschränke.