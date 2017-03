IWF-Chefin Lagarde hat davor gewarnt, durch eine Behinderung der Migration von Arbeitkräften den Handel in Turbulenzen zu bringen.

Solche Maßnahmen würden Produktivität, Einkommen und Lebensstandard aller Bürger beschädigen, erklärte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds in Washington. Lagardes Botschaft richtete sich offenkundig insbesondere an die Adresse der neuen US-Regierung, die pauschale Einreiseverbote für Bürger muslimischer Länder erlassen hat und in der Handelspolitik einen protektionistischen Kurs verfolgt. Die IWF-Chefin hob hervor, dass sich die Weltwirtschaft derzeit zwar auf dem Wege der Genesung befinde. Dies sei allerdings kein Automatismus. - Die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer tagen am Freitag und Samstag in Baden-Baden.