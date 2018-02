Der SPD-Vizevorsitzende Scholz will im Amt des Bundesfinanzministers weiter einen ausgeglichenen Haushalt anstreben.

Scholz sagte dem "Spiegel", die Sozialdemokraten stünden für solide Finanzen. Die neue Bundesregierung könne in den nächsten vier Jahren über ein Budget von 1,4 Billionen Euro verfügen. Man sei dennoch auf weiteres Wachstum und damit verbundene Steuereinnahmen angewiesen; bei allen zusätzlichen Wünschen müsse man genau schauen, was man sich leisten könne und was nicht.



Verschiedene CDU-Politiker hatten ihren Unmut darüber geäußert, dass das Finanzministerium in einer künftigen Großen Koalition in den Händen der SPD liegen soll. Einige Unionsvertreter warnten Scholz davor, von der strikten Haushaltsführung Wolfgang Schäubles abzuweichen.



Scholz führte aus, die neue SPD-Führung verfolge das Ziel, die Partei wieder auf Augenhöhe mit der CDU zu führen. Er setze dabei auf die künftige Parteichefin Andrea Nahles, die als kämpferische und dynamische Frau die Richtige sei, um die Erneuerung der SPD voranzutreiben.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.