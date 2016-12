Finnland Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit von Russland

Blick auf die finnische Hauptstadt Helsinki. (imago/Westend61)

In Finnland haben die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit von Russland begonnen.

Ihren Höhepunkt erreichen sie am 6. Dezember 2017. An diesem Tag vor genau hundert Jahren hatte das Parlament in Helsinki die Unabhängigkeit von Russland erklärt. Insgesamt sind bis dahin hunderte Veranstaltungen geplant, von Filmen über Tanzpartys bis hin zu Umweltaktionen und Konzerten.