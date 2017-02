Finnland Regierung will mehr Soldaten

Finnische Soldaten vor einem Patria-Panzer. (dpa/picture-alliance/Kaisa Siren)

Finnland will seine Streitkräfte um 50.000 Soldaten verstärken.

Künftig sollten 280.000 statt wie bisher 230.000 Soldaten zur Verfügung stehen, heißt es in einem Bericht der Regierung. Durch die Annexion der Krim durch Russland und den Krieg in der Ostukraine habe sich die Sicherheitslage verschlechtert. In der Ostseeregion seien militärische Spannungen entstanden. Moskau arbeite daran, seinen Status als Großmacht zu festigen, so die finnische Regierung. - Finnland ist kein Mitglied der Nato, hatte aber zuletzt seine Sicherheitszusammenarbeit mit den USA verstärkt.