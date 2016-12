Finnland Reporter ohne Grenzen besorgt über Situation bei YLE-Radio

Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" sorgt sich um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks YLE in Finnland.

Wie der Geschäftsführer der deutschen Sektion, Mihr, in Berlin mitteilte, haben nach einer Beschwerde von Ministerpräsident Sipilä zwei Journalisten den Sender verlassen. Sie begründeten ihre Kündigung mit Einschränkungen in der Berichterstattung. Den Angaben zufolge hatte sich Sipilä im vergangenen Monat in mehr als 20 E-Mails an die Redaktion über einen Beitrag beschwert, in dem ihm Interessenkonflikte vorgeworfen werden. Die YLE-Chefredaktion habe daraufhin die Anweisung erteilt, nicht weiter über das Thema zu berichten.