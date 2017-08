Der Skandal um die mit Fipronil verseuchten Eier weitet sich aus. In immer mehr Bundesländern tauchen Eier aus den Niederlanden auf, aber auch Eier aus deutscher Produktion sind belastet. Verbraucherschützer kritisieren die Informationspolitik der Behörden.

Ein vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit betriebenes Internetportal listet inzwischen elf betroffene Bundesländer auf. Am Wochenende war bekannt geworden, dass mit dem Insektizid verseuchte Eier aus den Niederlanden nach Deutschland geliefert wurden - darunter auch Bio-Eier.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Bremen kam Fipronil auch in Niedersachsen zum Einsatz. Dort stehen fünf Legehennenhalter unter Verdacht, Ställe mit fipronilhaltigem Anti-Läusemittel Dega-16 desinfiziert zu haben. Ihre Höfe wurden geschlossen. Bei einem von ihnen wurden belastete Eier schon festgestellt.

Verkaufsstopp in deutschen Supermärkten

Große deutsche Discounter haben mittlerweile den Verkauf von Eiern aus Betrieben unter Fipronil-Verdacht gestoppt. Zugleich betonten die großen Ketten, dass Kunden die Ware unkompliziert zurückgeben könnten. Aldi Süd hat nach eigenen Angaben darüber hinaus in einzelnen Regionen Freiland-, Bodenhaltungs- und auch Bio-Eier aus niederländischen Betrieben aus dem Verkauf genommen. Nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) seien die Fipronil-Gehalte jedoch so gering, dass keine gesundheitliche Beeinträchtigung bestehe.

Kritik an Informationspolitik

Mittlerweile nimmt die Kritik an den Behörden zu. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) bemängelt den schleppenden Informationsfluss des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Sie fordert eine zentrale Einschätzung und bundeseinheitliche konkrete Verhaltensempfehlungen. Niederländische Züchter sprechen dagegen von "Panikmache".

Insektizid-Beimischung in Desinfektionsmittel

Als Auslöser des Skandals gilt das Desinfektionsmittel Dega-16, dem Fipronil beigemischt wurde. Das Insektizid, mit dem unter anderem Flöhe und Läuse bekämpft werden, darf in der Geflügelzucht nicht verwendet werden. Ein belgischer Händler steht im Verdacht, dies dennoch getan zu haben. Fipronil kann in hohen Konzentrationen toxisch auf das Nervensystem wirken. Wie genau Fipronil auf Menschen wirkt, ist nach Angaben des BfR nicht bekannt. Bei Ratten schädigt der Stoff in Experimenten das Nervensystem und die Leber.

Zur Lage nach der Entdeckung belasteter Eier aus den Niederlanden will Bundesagrarminister Schmidt (CSU) heute am frühen Abend Stellung nehmen.

(ali)