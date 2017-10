Das Insektengift Fipronil ist über verseuchte Hühnereier offenbar auch in andere Lebensmittel gelangt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf Behördenangaben. Den Recherchen zufolge waren staatliche Stellen an genauer Aufklärung nicht interessiert.

Dem Bericht zufolge wurden in Deutschland knapp 500 eihaltige Lebensmittelproben analysiert, in mehr als 100 sei die Substanz nachgewiesen worden. In einem Viertel der Fälle wurde der zulässige Grenzwert überschritten.



Von der Zeitung befragte Experten beklagen, dass die Bundesregierung das wahre Ausmaß der Affäre verschleiere. Labore seien angewiesen worden, nicht so genau zu messen, wie es nötig gewesen wäre. Ein Mitarbeiter einer Überwachungsbehörde wird mit den Worten zitiert: "Wenn man uns erlaubt hätte, weiter runterzumessen, hätten wir noch viel mehr gefunden."



Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert, dass es keine Rückrufaktionen gegeben habe. Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen entgegnete, dafür habe die Rechtsgrundlage gefehlt. Den Unternehmen wurde zugestanden, belastete Ware in einem "stillen Rückruf" aus den Regalen zu nehmen. Kunden, die schon davon gekauft hatten, wurden nicht informiert.



Fipronil ist ein Gift, das Pflanzen vor Schädlingen oder Haustiere vor Parasiten schützen soll. Es war in Ställen in Belgien und den Niederlanden verwendet worden und so in Millionen Eier gelangt, die auch in Deutschland verkauft wurden. Die Affäre wurde im Sommer öffentlich.