Fischfang WWF: Millionen Menschen können sich 2050 keinen Fisch mehr leisten

Ein Fischkutter in der Ostsee. (Christian Charisius, dpa picture-alliance)

Die Umweltorganisation WWF hat zu einer gerechteren Verteilung der weltweiten Fischbestände aufgerufen.

Die große Nachfrage in Industrieländern nach Fisch könnte in ärmeren Regionen Hungerkrisen und politische Unruhen auslösen, heißt es in einer Studie der Universität Kiel. Deutsche Verbraucher müssten dazu nicht unbedingt weniger Fisch essen, sollten aber zu heimischen Arten greifen. Andernfalls könnten sich Millionen Menschen in Afrika oder Asien im Jahr 2050 Fisch als Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten, warnt der WWF.