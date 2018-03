Der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck ruft Politik und Wirtschaft zu mehr Verständnis für die angekündigten US-amerikanischen Strafzölle auf.

Flassbeck sagte im Deutschlandfunk, es sei gut, wenn gerade in Europa ein bißchen nachgedacht würde. Die USA seien in einer völlig anderen Situation als Europa.



Die EU habe Überschüsse, die in erster Linie deutsche Überschüsse seien; die USA hätten dagegen seit 30 Jahren Defizite. Das liege unter anderem auch an der Lohnzurückhaltung in Deutschland, die vor 15 Jahren dazu geführt habe, dass Deutschland unter dem Schutz des Euro extrem wettbewerbsfähig geworden sei. Deutschland sei zwar kein Billiglohnland, aber billig im Verhältnis zu seiner Produktivität. Er könne nur dazu raten, sich erst einmal an die eigene Nase zu fassen und nicht wie EU-Kommissionspräsident Juncker auf den Putz zu hauen: "Es wäre gut, wenn Herr Juncker begreifen würde, dass Vernunft kein Gefühl ist." Es sei nicht ratsam, vorschnell zu reagieren und US-amerikanische Produkte wie Jeans, Harley-Davidson-Motorräder oder Bourbon-Whiskey im Gegenzug mit Strafzöllen zu belegen.



Flassbeck führte aus, es sei das gute Recht der USA, ihr wirtschaftliches Defizit zu bekämpfen, das sähen auch die Regeln der Welthandelsorganisation vor. Im Grunde seien die Strafzölle, die US-Präsident Trump angekündigt habe, nur Nadelstiche und man sei gut beraten, mit Trump zu reden und auf ihn zuzugehen. Deutschland solle allen anderen Ländern in Europa voran den USA Bereitschaft zum Einlenken signalisieren: "Die einzige vernünftige Maßnahme wäre, dass Deutschland sagt, jawohl, wir haben verstanden, wir wollen keinen Handelskrieg, wir werden jetzt alles dafür tun, dass unser Überschuss verschwindet - und zwar so schnell wie möglich!" Er sehe weniger Gefahren für die Verbraucher als andere Wirtschaftsexperten.



Die zentrale Frage im Verhältnis zwischen der EU und den USA sei, ob Europa bereit sei, ein anderes Wirtschaftsmodell umzusetzen, in dem es sich wie die USA auf seinen Binnenmarkt konzentriere anstatt wie Bundeskanzlerin Merkel unterstreiche, dass Europa seine Wettbewerbsfähigkeit verbessere. Dies könne ja nur zu Lasten der USA gehen und das sei auch eine Form von Ankündigung eines Handelskrieges.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.