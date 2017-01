Wie bitte? Die Steuer auf meine Bratwurst soll erhöht werden? – Na toll! Fällt denn der Obrigkeit nichts mehr ein außer immer neuen Steuern und Abgaben? Der Vorschlag von Maria Krautzberger, der Präsidentin des Umweltbundesamtes, für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch und Milch hat vorerst wohl keine Chance auf Verwirklichung. Nicht nur die "üblichen Verdächtigen" sind dagegen – also etwa die Ernährungsindustrie, die Milchviehhalter und Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, auch seine Kollegin aus dem Umweltministerium, Barbara Hendricks, geht auf Distanz.

Die Erzeugung von einem Kilo Rindfleisch verursacht Treibhausgas-Emissionen von sieben bis 28 Kilo. Bei Milch und Käse sieht es nicht viel besser aus. (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

Wenn der Volkszorn droht, dann ist die Diskussion schnell beendet, gerade in Zeiten des heraufziehenden Wahlkampfes. Doch das ist schade, denn der Vorschlag ist grundsätzlich vernünftig. Der Konsum von Milch und Fleisch wird bisher durch einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz subventioniert. Damit sollte Schluss sein. Vor allem der Umwelt zuliebe – die leidet unter der intensiven Landwirtschaft, und die Tierproduktion schlägt hier besonders zu Buche. Die Erzeugung von einem Kilo Rindfleisch verursacht Treibhausgas-Emissionen von sieben bis 28 Kilo, das hat das Umweltbundesamt vorgerechnet. Bei anderen Fleischprodukten, bei Milch und Käse, sieht es nicht viel besser aus, wohl aber bei Obst, Kartoffeln und Gemüse – die Bratwurst auf dem Teller hat also durchaus etwas mit dem Klima zu tun. Außerdem schadet der hohe Fleischkonsum der Gesundheit, auch das ist kaum noch umstritten.

Verhaltensänderung der Bürger erforderlich

Bis Mitte des Jahrhunderts hat sich Deutschland vorgenommen, fast vollständig klimaneutral zu werden. Die Energiewende ist dafür der größte Brocken, doch sie ist vergleichsweise leicht zu bewältigen, weil sie nur wenig in das Leben der Menschen eingreift – der Strom kommt nach wie vor aus der Steckdose. Die beiden anderen großen Bereiche sind der Verkehr und eben die Landwirtschaft und damit die Ernährung.

Auf lange Sicht ist hier eine Verhaltensänderung erforderlich – und die wird nicht nur mit guten Ratschlägen zu schaffen sein. Höhere Steuern wirken: Sie schaffen Anreize, doch sie lassen dem Bürger die Entscheidung, die eigenen Gewohnheiten zu ändern oder auch nicht.

Das System der Mehrwertsteuer ist in vielen Einzelfällen undurchschaubar und widersinnig – für Milchmischgetränke mit weniger als 75 Prozent Milchanteil gilt schon heute der normale Steuersatz von 19 Prozent, ebenso für ein Fleischgericht in der Kantine. Der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent sollte eigentlich die Ausgaben der Haushalte für den lebensnotwendigen Bedarf in einem akzeptablen Rahmen halten. Aber dazu ist es nicht erforderlich, Milch und Fleisch zu subventionieren. Für Produkte, deren übermäßiger Verbrauch das Klima belastet, sollte es keine Sonderrabatte geben.

Das Umweltbundesamt hat viele weitere umweltschädliche Subventionen gefunden, unter anderem für die Kohle und für den Kauf großer und spritdurstiger Autos. Ihre Abschaffung würde den Steuerzahler an anderer Stelle entlasten sowie Umwelt und Klima schonen – ein doppelter Gewinn. Doch der ein Wahljahr ist vermutlich nicht die beste Zeit, solche Ideen umzusetzen. Wer den Klimaschutz ernst nimmt, wird sich auf die Dauer aber nicht um die Debatte drücken können – gut, dass Maria Krautzberger sie mit ihrem provokativen Vorschlag eröffnet hat.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.