Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner kritisiert Billigangebote für Fleisch.

Die CDU-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wer Fleisch verramsche, verstelle den Blick auf die Wertigkeit der Ware. Dumpingpreise von Supermärkten für Fleisch halte sie für ethisch nicht vertretbar. Tiere seien keine Wegwerfware, sondern Mitgeschöpfe, betonte Klöckner.



Die Ministerin betonte, sie wolle den Bürgern nicht vorschreiben, was sie zu essen hätten: "Ich bin nicht die Ernährungs-Gouvernante der Nation". Sinnvoll sei aber, die "Ernährungskompetenz" zu stärken, besonders bei Kindern und Jugendlichen.



Ab 2020 plant die Bundesregierung eine neue Kennzeichnung für Fleischprodukte: ein dreistufiges "Tierwohl"-Label. Klöckner verteidigte, dass es erst in zwei Jahren an den Start gehen soll. Dieser Zeitplan sei durchaus ambitioniert, schließlich müssten die Bauern bis dahin noch die Möglichkeit haben, Investitionen vorzunehmen und ihre Produktion anzupassen.

