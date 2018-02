Nach dem Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Florida ist der festgenommene Täter des 17-fachen Mordes angeklagt worden.

Ermittler hatten ihn zuvor stundenlang verhört. Der 19-Jährige hatte an einer Schule in der Stadt Parkland mindestens 17 Menschen erschossen und 14 verletzt. Es soll sich um einen ehemaligen Schüler handeln, der aus disziplinarischen Gründen von der Schule verwiesen wurde.



Präsident Trump sprach den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus. Niemand sollte sich jemals an einer amerikanischen Schule unsicher fühlen müssen, erklärte Trump auf Twitter.

