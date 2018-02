Nach dem Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Florida ist der mutmaßliche Täter angeklagt worden.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, muss sich der 19-Jährige wegen Mordes verantworten. Der junge Mann hatte gestern an einer Schule in Parkland mindestens 17 Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Nach Angaben der Behörden hatte er die Schule bis vor kurzem selbst besucht, war aber aus disziplinarischen Gründen verwiesen worden.



Von Seiten der amerikanischen Bundespolizei FBI hieß es heute, es habe schon im vergangenen Jahr Hinweise auf einen Internet-Kommentar gegeben, in dem der Amoklauf quasi angekündigt worden sei. Es sei aber nicht gelungen, die Person dahinter zu identifizieren.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.