Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu seinem ersten Besuch bei US-Präsident Trump eingetroffen.

Zum Auftakt kamen die beiden Staatschefs zu einem gemeinsamen Abendessen in Trumps Anwesen in Palm Beach in Florida zusammen. Das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und China ist derzeit durch Trumps Kritik an Pekings Außenhandelspolitik belastet. Der US-Präsident wirft China vor, über eine künstlich abgewertete Währung gegenüber dem US-Dollar seine Exporte in die USA zu begünstigen. Außerdem wollen Trump und Xi auch über Nordkorea sprechen. Die dortige Regierung hatte zuletzt mehrfach mit neuen Raketentests provoziert. Trump hatte die chinesische Führung aufgefordert, Nordkorea zum Einlenken im Streit um sein Atomprogramm zu bewegen.



Am Abend verurteilte der UNO-Sicherheitsrat in New York den jüngsten nordkoreanischen Raketentest. Die Regierung in Pjöngjang habe eine schwerwiegende Verletzung ihrer Verpflichtungen begangen, hieß es.