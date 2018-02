Die US-Bundespolizei hat im Zusammenhang mit dem Massaker an einer Schule in Florida Fehler eingestanden.

In einer Erklärung des FBI heißt es, die Behörde sei schon Anfang Januar vor dem späteren Todesschützen gewarnt worden. Ein Anrufer habe darauf hingewiesen, dass der 19-Jährige möglicherweise ein Blutbad an einer Schule plane. Laut FBI-Chef Wray ging dem aber niemand nach. Er versprach eine gründliche Untersuchung der Panne.



Bei dem Amoklauf im US-Bundesstaat Florida waren am Mittwoch 17 Menschen getötet worden. Der festgenommene 19-Jährige legte ein Geständnis ab. Laut Gerichtsunterlagen sagte er aus, Schüler mit einem Schnellfeuergewehr beschossen zu haben. Anschließend habe er die Waffe weggeworfen, um sich unter die Fliehenden zu mischen. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Mordes.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.