Im US-Bundesstaat Florida hat Gouverneur Scott ein strengeres Waffengesetz unterzeichnet.

Unter anderem wird das Mindestalter für den Waffenerwerb auf 21 Jahre hochgesetzt. Zudem müssen Käufer eine Wartezeit von drei Tagen in Kauf nehmen, um Affekthandlungen vorzubeugen. Bestimmte Bedienstete an Schulen in Florida sollen künftig Schusswaffen zur Abschreckung und Verteidigung gegen mögliche Angreifer tragen dürfen.



Mitte Februar hatte ein 19-jähriger ehemaliger Schüler an einer Schule in Parkland 17 Menschen erschossen.

