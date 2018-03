In Florida ist der mutmaßliche Täter des Massakers an einer Schule wegen 17-fachen Mordes angeklagt worden.

Außerdem muss er sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Bezirk Broward County wegen versuchten Mordes in 17 Fällen verantworten. Der junge Mann hatte im vergangenen Monat an einer High School in Parkland 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Der Schütze, der die Schule früher selbst besucht hatte, gestand die Tat.



Das Massaker löste in den USA erneut eine Debatte über ein schärferes Waffenrecht aus.

