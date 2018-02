US-Präsident Trump hat den Angehörigen der Opfer der Morde an einer Schule in Florida seine Anteilnahme ausgesprochen.

Niemand sollte sich jemals an einer amerikanischen Schule unsicher fühlen müssen, erklärte Trump auf Twitter. Der russische Präsident habe Trump kondoliert, teilte der Kreml in Moskau mit.



Ein 19-Jähriger hatte an einer Schule in Parkland mindestens 17 Menschen erschossen und 14 verletzt. Der Schütze, der nach Angaben der Polizei große Mengen Munition bei sich gehabt hatte, wurde gefasst. Es soll sich um einen ehemaligen Schüler handeln, der aus disziplinarischen Gründen von der Schule verwiesen wurde.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.