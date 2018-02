Zwei Tage nach dem Massaker an einer Schule im US-Bundesstaat Florida ist Präsident Trump mit Überlebenden zusammengetroffen.

Bei einem Besuch in einem Krankenhaus in Broward County würdigte Trump die Arbeit der Ersthelfer und der Ärzte, die den Opfern des Amoklaufs geholfen hätten. Anschließend traf sich Trump im Büro des Bezirks-Sheriffs mit Einsatzkräften.



In Parkland hatte ein 19-Jähriger an seiner ehemaligen Schule mit einem Schnellfeuergewehr 17 Menschen erschossen. Nach seiner Festnahme gestand er die Tat.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.