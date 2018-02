In Florida ist ein Polizist wegen des Amoklaufs an der Schule in Parkland vom Dienst suspendiert worden.

Das teilte der Sheriff von Broward County mit. Zur Begründung hieß es, der entlassene Hilfssheriff habe während des Amoklaufs nicht eingegriffen, obwohl er bewaffnet gewesen sei und vor dem Schulgebäude Position bezogen habe. Der Sheriff betonte, der Polizist hätte in das Gebäude hineingehen und sich dem Täter entgegenstellen müssen. - Der Amokläufer, ein ehemaliger Schüler der Einrichtung, hatte in der vergangenen Woche 17 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.