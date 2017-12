Die Türkei hat verärgert darauf reagiert, dass eine griechische Asylbehörde einem türkischen Soldaten Asyl gewährt. Der Mann hatte sich 2016 während des gescheiterten Putsches mit sieben weiteren Militärs per Hubschrauber ins Nachbarland abgesetzt

Das Außenministerium in Ankara teilte mit, die Entscheidung werde Auswirkungen auf die diplomatischen Beziehungen haben. Griechenland habe erneut bewiesen, dass es Putschisten Schutz gewähre. Ein griechisches Gericht kam zur Entscheidung, dass in der Türkei kein fairer Prozess gewährleistet sei. Darauf hatte sich die Asylbehörde berufen. Der Soldat bestreitet eine Beteiligung an dem Putschversuch. Die Asylverfahren der anderen sieben Männer laufen noch.



Auch die griechische Regierung kritisierte die Asylbehörde des Landes für ihre Entscheidung. Ein Sprecher erklärte in Athen, man werde mit einem Berufungsverfahren versuchen, die Asylentscheidung rückgängig zu machen.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.