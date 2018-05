Im Nordwesten Libyens sind laut Ärzte ohne Grenzen mindestens 15 Migranten und Flüchtlinge von Menschenschmugglern getötet worden.

Viele weitere erlitten Verletzungen, teilte die Hilfsorganisation mit. Rund hundert Menschen seien bei dem Versuch, aus einem Geheimgefängnis in Bani Walid zu fliehen, gejagt und beschossen worden. Der Vorfall werfe ein Schlaglicht auf den andauernden Horror, dem sie auf der Suche nach einem besseren Leben in Europa im Transitland Libyen ausgesetzt seien.



Wie die italienische Küstenwache mitteilte, wurden in den vergangenen zwei Tagen rund 1.500 Migranten auf dem Mittelmeer gerettet.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.