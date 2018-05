Asylbewerber haben in Baden-Württemberg die Abschiebung eines 23-jährigen Togolesen durch massive Drohungen gegen die Polizei verhindert.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, mussten sich die Beamten in Ellwangen wegen der angespannten Lage letztlich zurückziehen. Unterstützung durch weitere Polizisten sei kurzfristig nicht möglich gewesen. Die Polizei entschied, den Togolesen - der bereits in Gewahrsam war - wieder freizulassen, auch um eine massive Eskalation zu vermeiden.



In der Pressemitteilung der Polizei ist die Rede von einer "als extrem aggressiv und gewaltbereit" empfundenen Konfrontation. Das Polizeipräsidium weist darauf hin, "dass die Straftatbestände des Landfriedensbruches und der Gefangenenbefreiung eine Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme auch mit Gewalt gerechtfertigt hätte."

