Israel will rund 40.000 afrikanische Flüchtlinge zur Ausreise bewegen oder abschieben.

Das Kabinett billigte in Jerusalem entsprechende Pläne. Ministerpräsident Netanjahu sagte, man habe bereits 20.000 Menschen ausgewiesen. Jetzt gehe es darum, - so wörtlich - "den Rest herauszubekommen". Bis Ende März erhalten demnach alle Flüchtlinge, die freiwillig Israel verlassen, umgerechnet 2.900 Euro. Ausreise-Verweigerern droht die Inhaftierung oder Abschiebung in eine afrikanisches Drittland. - Israel betrachtet die vor allem aus Eritrea und dem Sudan stammenden Flüchtlinge als illegale Einwanderer. Asylanträge werden nur in extrem seltenen Fällen gebilligt. Flüchtlingsorganisationen äußerten sich besorgt.

