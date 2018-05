Die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hat ihr Vorgehen bei der Anerkennung von Asylbewerbern verteidigt.

Für ihre Arbeit hätten stets Menschen in Not gezählt, nicht blanke Zahlen, sagte sie der "Bild"-Zeitung. Mit dem Amtsantritt von Ex-BAMF-Chef Weise Ende 2015 sei es jedoch nicht mehr um menschliche Schicksale gegangen, sondern nur noch um Fallzahlen und Bearbeitungszeiten. Dennoch stehe sie zu allem, was sie getan habe. Zudem betonte die Beamtin, niemals Geld angenommen zu haben. Der Vorwurf der Korruption sei lächerlich. Sie war bis 2016 im Amt und wurde dann wegen Unregelmäßigkeiten abgesetzt. Derzeit laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen sie. - In Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 mehr als 1.200 Menschen ohne rechtliche Grundlage Asyl erhalten haben.



Am Abend hatte Bundesinnenminister Seehofer nach einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses wegen Fehler des BAMF um Entschuldigung gebeten.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.