Flüchtlinge Bundesamt will bis Juni über alle alten Asylanträge entscheiden

Hunderttausende Asylanträge sind noch offen. (dpa / picture-alliance / Timm Schamberger)

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg will die ausstehenden Asylanträge aus den Vorjahren in den nächsten sechs Monaten abarbeiten.

Die neue Präsidentin Cordt sagte den "Nürnberger Nachrichten", bis Ende des Frühjahrs werde man über alle 430.000 Anträge entschieden haben. Dann wüssten die Menschen, ob sie bleiben könnten oder nicht. - Im vergangenen Jahr hatte das Bundesamt 700.000 Asylanträge bearbeitet. - Cordt leitet die Behörde derzeit noch kommissarisch. Am 1. Februar scheidet ihr Vorgänger Weise offiziell aus dem Amt.