Die Bundesregierung verzichtet offenbar künftig auf die systematische Kontrolle von Flügen aus Griechenland.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ein Papier des Bundesinnenministeriums an die EU-Kommission. Demnach will Deutschland die Kontrollen an der Grenze zu Österreich ab Mai um weitere sechs Monate verlängern. Die wegen der Flüchtlingskrise eingeführte systematische Überprüfung für Flüge aus Griechenland soll aber nicht fortgeführt werden.



Die Regelung war im November 2017 eingeführt worden. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte der AFP, die seitdem erfolgten Kontrollen hätten kein signifikantes Dunkelfeld in Bezug auf illegale Einreisen über diese Route gezeigt. Deshalb würden wie zuvor auch in Absprache mit Griechenland strichprobenartige Kontrollen an deutschen Flughäfen durchgeführt. Zudem werde die enge grenzpolizeiliche Zusammenarbeit verstärkt.

