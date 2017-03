Bundeskanzlerin Merkel führt heute in Ägypten Gespräche über die Flüchtlingskrise.

Geplant sind Treffen in Kairo mit Regierungschef Ismail und Präsident al-Sisi. Die Zeitung "Die Welt" berichtet, bei den Beratungen soll es auch um eine enge Abstimmung mit der Europäischen Union gehen. Zudem seien Visa-Erleichterungen für Geschäftsleute und Studenten im Gespräch. Am Nachmittag will Merkel mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenkommen. Die autoritäre Regierung von Staatschef al-Sisi soll für die Inhaftierung zehntausender Oppositioneller verantwortlich sein. Auf dem Programm steht ferner ein Besuch der Markus-Kathedrale der koptisch-orthodoxen Kirche sowie ein Treffen in der Al-Azhar-Moschee mit einem der höchsten Geistlichen des sunnitischen Islams. Morgen reist Merkel nach Tunesien.