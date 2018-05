Die Vorfälle in der Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen werden nun in der Bundespolitik diskutiert.

In Ellwangen hatten Asylbewerber die Abschiebung eines Mannes aus Togo gewaltsam verhindert. Der FDP-Politiker Strasser sagte der dpa, der Fall mache deutlich, dass Innenminister Seehofer ein schlüssiges Sicherheitskonzept für die geplanten Ankerzentren vorlegen müsse. Dort sollen Asylverfahren voraussichtlich ab dem Spätsommer vollständig abgewickelt werden.



Die Grünen-Politikerin Mihalic erklärte, die Geschehnisse von Ellwangen zeigten, dass die Unterbringung von Geflüchteten in großen Sammelunterkünften problematisch sei. Seehofer solle die Zentren daher in Frage stellen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel sagte, die Razzia habe zutage gefördert, dass in der Einrichtung in Ellwangen längst ein rechtsfreier Raum entstanden sei.



Das UNO-Flüchtlingshilfswerk verurteilte die gewaltsamen Übergriffe von Asylbewerbern auf Polizisten. Der Repräsentant des UNHCR in Deutschland teilte mit, solche Vorfälle schadeten denjenigen, die auf Schutz angewiesen seien - und die ein friedliches Miteinander ebenwo wünschten wie die Deutschen. Aggressiver Widerstand gegen eine rechtsstaatlich getroffene Entscheidung sei nicht zu rechtfertigen.



Die Polizei hat die Unterkunft inzwischen gestürmt und den Mann aus Togo gefasst. Er und 17 Bewohner, die wiederholt als Unruhestifter auffielen, werden nun verlegt. Der Togoer soll in das Erstaufnahmeland Italien abgeschoben werden.

