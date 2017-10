Die Bundesregierung verzögert offenbar den Familiennachzug von Flüchtlingen aus Griechenland nach Deutschland.

Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Demnach erhielten in diesem Jahr zwar fast 5.000 Familienmitglieder von in Deutschland lebenden Flüchtlingen Zusagen für eine Einreise in die Bundesrepublik. Tatsächlich übergesiedelt seien aber lediglich etwas mehr als 300. Das Bundesinnenministerium begründete die Verzögerungen mit Kapazitätsproblemen bei Aufnahme, Betreuung und Unterbringung. Daher habe man sich mit Griechenland über die Anzahl der zu überstellenden Familienangehörigen abgestimmt. Die Linken-Abgeordnete Jelpke kritisierte dieses Vorgehen als rechtswidrige "Trickserei", mit der Schluss sein müsse.



Nach der sogenannten Dublin-Verordnung haben anerkannte Flüchtlinge Anspruch, innerhalb von sechs Monaten jene Angehörigen nachzuholen, die in einem anderen Mitgliedsland untergekommen sind.