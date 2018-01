Der Bundestag befasst sich heute erneut mit dem Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz.

Dem Parlament liegen mehrere Anträge zur ersten Beratung vor. Der Entwurf der Unionsfraktion sieht vor, die Familienzusammenführung weiter auszusetzen, bis die nächste Regierung neue Regeln aufstellt. Die FDP will mit ihrem Antrag Ausnahmen in Härtefällen zulassen. Die Grünen und die Linke wollen den Familiennachzug generell wieder ermöglichen.



Gestern hatte die AfD einen Antrag eingebracht, wonach der Familiennachzug auf Dauer ausgeschlossen werden soll. Dies war von Sprechern aller anderen Fraktionen zurückgewiesen worden.



CDU, CSU und SPD hatten in ihren Sondierungsgesprächen vereinbart, dass die noch bis Mitte März geltende Aussetzung der Familienzusammenführung zwar beendet, die künftige Aufnahme aber auf 1.000 Personen pro Monat begrenzt werden soll.

