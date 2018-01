Kurz vor Beginn der Sondierungen mit der SPD gibt sich die CSU in der Flüchtlingspolitik weiterhin kompromisslos.

In einer Vorlage für die Klausur ihrer Bundestagsabgeordneten in dieser Woche fordert sie neben einer Kürzung der Sozialleistungen für Asylbewerber auch eine obligatorische Altersprüfung junger Migranten. Ähnliche Forderungen waren von Unionsseite häufiger laut geworden, zuletzt von der saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, die ein bundeseinheitliches Verfahren dazu anregte.



Widerspruch kommt von Ärzten. Der Präsident der Bundesärztekammer, Montgomery, erklärte, die für solche Untersuchungen nötigen Röntgenaufnahmen wären - da sie nicht medizinisch notwendig seien - ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit.



Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, SPD, wandte sich gegen generelle Alterstests. Die jetzige Regelung, nach der dies nur in Zweifelsfällen möglich ist, sei ausreichend.

