Die CSU hat die Bundesländer aufgerufen, die Einrichtung sogenannter Ankerzentren für Asylbewerber mitzutragen.

CSU-Generalsekretär Blume sagte der "Welt am Sonntag", Bayern könne die Umsetzung nicht alleine schultern. Man werde es nicht akzeptieren, dass Andere schnelle Abschiebungen forderten, sich bei der Schaffung von Ankerzentren aber wegduckten. Der Koalitionsvertrag müsse in ganz Deutschland angewendet werden, verlangte Blume.



Die Mehrzahl der Bundesländer lehnt die von Union und SPD vereinbarten Ankerzentren ab. Die vom Bundesinnenministerium geplante Pilotphase an bis zu sechs Standorten droht damit zu scheitern. In Ankerzentren sollen Flüchtlinge bis zum Ende ihres Asylverfahrens verbleiben; im Fall einer Ablehnung sollen sie direkt von dort abgeschoben werden.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.