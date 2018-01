Bundesinnenminister de Maizière hat im Bundestag dafür geworben, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus vorerst ausgesetzt zu lassen.

Bei der ersten Beratung über einen entsprechenden Antrag der Unionsfraktion sagte der Minister, bis die nächste Regierung neue Regeln festgelegt habe, müsse eine Übergangslösung gefunden werden. Ein dauerhaftes Nachzugsverbot werde menschlichen Härten nicht gerecht. Die SPD-Politikerin Högl erklärte, ihre Partei werde dem Antrag nur zustimmen, wenn der 31. Juli als Datum für das Ende der Aussetzung eingefügt werde.



Der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Mayer, betonte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Gesetzentwurf entspreche genau dem, was in den Sondierungsgesprächen mit der SPD vereinbart worden sei. Wichtig sei, dass es bei der Aussetzung bleibe und es auch danach keinen allgemeinen Rechtsanspruch für alle Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus gebe. - Die Bundesregierung hatte den Familiennachzug im März 2016 für zwei Jahre ausgesetzt. Die aktuellen Gesetzentwürfe und Anträge der Fraktionen wurden an den Haupt- beziehungsweise Innenausschuss verwiesen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.