Deutschland hat seine Bereitschaft bekundet, mehr Flüchtlinge aus Italien aufzunehmen als bisher.

Das Kontingent solle von 500 auf 750 pro Monat aufgestockt werden, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, nach einer Migrationskonferenz in Rom. Er forderte auch andere Länder auf, sich mehr zu engagieren. In Italien sind in diesem Jahr bereits mehr als 85.000 Migranten angekommen. An der Konferenz nahmen neben Vertretern der EU auch Repräsentanten afrikanischer Herkunfts- und Transitstaaten von Migranten teil.



Bei einem Treffen in der estnischen Hauptstadt Tallinn unterstützten die EU-Innenminister den Plan Italiens, einen Verhaltenskodex für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer vorzulegen. Rom droht damit, Hilfsorganisationen künftig die Einfahrt in italienische Häfen zu verweigern, die sich nicht an die Vereinbarungen halten.