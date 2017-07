Deutschland und Italien fordern eine engere Zusammenarbeit mit Libyen, um die illegale Migration über das Mittelmeer zu stoppen.

Bundesinnenminister de Maizière und sein italienischer Amtskollege Minniti schreiben in einem Beitrag in der Zeitung "Die Welt", die Bewältigung der Flüchtlingskrise könne sich geografisch nicht auf die EU beschränken. Dies müsse zuallererst in Afrika geschehen, wo auch die Ursachen zu finden seien. Die beiden Minister loben die lybische Küstenwache, die bereits 10.000 Schiffbrüchige gerettet habe. Europa müsse nach Möglichkeiten suchen, den zerfallenen Staat bei der Kontrolle seiner Landgrenzen im Süden zu unterstützen. Wichtig sei auch, Italien zu unterstützen und dem Land Flüchtlinge abzunehmen. Eine Spaltung der EU in Nord und Süd oder Ost und West könne man sich nicht leisten, betonen de Maizière und Minniti.