In der Diskussion über eine verbindliche Feststellung des Alters von jungen Flüchtlingen meldet die Bundesärztekammer Bedenken an.

Präsident Montgomery sagte der "Süddeutschen Zeitung", das dafür nötige Röntgen wäre ohne medizinische Indikation ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, CDU, sagte dagegen, es sei das gute Recht des deutschen Staates, durch ärztliche Tests zu klären, ob die Altersangaben vermeintlich minderjähriger Migranten auch medizinisch nachvollziehbar seien. Sie forderte dazu bundeseinheitliche Verfahren. Der CSU-Abgeordnete Mayer sagte, in Österreich und Schweden hätten nachträgliche medizinische Altersfeststellungen ergeben, dass ein beträchtlicher Anteil der Altersangaben falsch gewesen seien.



Ausgelöst hat die Diskussion der Fall eines erstochenen Mädchens in Kandel in Rheinland-Pfalz. Am Alter des mutmaßlichen Täters - eines nach eigenen Angaben 15-jährigen Afghanen - sind Zweifel laut geworden.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.