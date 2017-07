Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über die Situation in Libyen und über die Eindämmung der Schleuser-Kriminalität.

So gibt es Vorschläge, das Vermögen von Hintermännern libyscher Schlepperbanden einzufrieren oder Einreiseverbote zu verhängen. Nach Angaben der EU wurden allein in Libyen im vergangenen Jahr mindestens 1,6 Milliarden Dollar durch Schleuserkriminalität verdient. Unklar ist auch, ob der EU-Militäreinsatz vor der libyschen Küste verlängert wird. Monatlich gelangen durchschnittlich mehr als zehntausend Flüchtlinge von dort nach Europa, die meisten von ihnen nach Italien. Die Regierung in Rom drängt auf Zugeständnisse der anderen EU-Mitgliedsländer bei der Aufnahme von Migranten.