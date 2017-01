Flüchtlinge EU-Binnenkommissar spricht mit Bürgermeistern griechischer Inseln

Ein Junge im Schnee im Flüchtlingslager Diavata westlich von Thessaloniki (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Der für Migration zuständige EU-Kommissar Avramopoulos will die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Ägäis-Inseln verbessern.

Nach einem Treffen mit mehreren Bürgermeistern in Athen erklärte Avramopoulos, die menschenunwürdigen Verhältnisse in den Flüchtlingslagern würden beendet. Zudem sagte er den Inseln Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros weitere Unterstützung zu. Die Bürgermeister betonten, dass die Inselbewohner die Bürde nicht länger schultern könnten. - Auf den Inseln sitzen bei Kälte und Schnee mehr als 15.000 Flüchtlinge in meist überfüllten Unterkünften fest.