Flüchtlinge EU-Kommission beklagt schleppende Umsetzung der Umverteilung

Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos (AFP / STR)

Die Maßnahmen zur Umverteilung von Flüchtlingen in Europa kommen unterschiedlich gut voran.

Das geht aus einem heute in Brüssel veröffentlichten Bericht der EU-Kommission hervor. Demnach ist das Ziel, insgesamt 160.000 Asylsuchende aus den Hauptankunftsländern Italien und Griechenland auf andere EU-Staaten zu verteilen, mit rund 12.000 noch lange nicht erreicht. Erfolge gibt es dagegen bei der Umsiedlung schutzbedürftiger Asylbewerber von außerhalb der EU. Hier wurde ein erstes Ziel von 22.000 vereinbart. Knapp 14.000 Menschen seien - etwa im Rahmen des Abkommens mit der Türkei - in Mitgliedsstaaten gebracht worden. - Mit Blick auf die Weigerung einiger Länder zur Aufnahme von Flüchtlingen brachte EU-Vize-Kommissionspräsident Timmermans Vertragsverletzungsverfahren ins Gespräch.



In Wien vereinbarten Vertreter von Staaten unter anderem entlang der sogenannten Balkanroute einen Plan, um stärker gegen illegale Migration nach Mitteleuropa vorzugehen. Letzte Lücken sollten geschlossen werden. Der österreichische Innenminister Sobotka sprach von einem klaren Signal an die Schlepper.