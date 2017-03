Europaparlamentspräsident Tajani fordert Milliardeninvestitionen in Afrika und den Aufbau von sogenannten Flüchtlingsstädten.

Ansonsten könnten in den nächsten zehn Jahren 10, 20 oder sogar 30 Millionen Einwanderer in die Europäische Union kommen, sagte er der Zeitung "Die Welt". Die Krisen in Nordafrika, aber auch Dürrekatastrophen, Armut, Bürgerkriege und Terrorismus hätten direkte Auswirkungen auf die EU und würden zur wachsenden Gefahr. Tajani sprach sich dafür aus, Auffanglager für Flüchtlinge unter dem Schutz der Vereinten Nationen und europäischer Streitkräfte zu errichten. Er stelle sich provisorische Städte vor, mit Krankenhäusern und Einrichtungen für Kinder. Man müsse verhindern, dass die Migranten in die Fänge der Menschenhändler gerieten und bei der Reise durch die Wüste oder über das Mittelmeer ums Leben kämen. Europa müsse Milliarden investieren und eine Langzeitstrategie entwickeln, betonte Tajani.