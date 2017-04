Die EU-Kommission sieht bei der Umverteilung von zehntausenden Asylbewerbern in Europa Fortschritte.

Im vergangenen Monat seien fast 2.500 Flüchtlinge aus den Hauptankunftsländern Griechenland und Italien von anderen EU-Ländern aufgenommen worden. Das seien so viele wie nie zuvor, teilte die Behörde in Brüssel nicht. Auch Österreich beteilige sich jetzt an der Umverteilung.



2015 hatte die EU-Kommission beschlossen, bis Herbst 160.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien auf andere Länder zu verteilen. Bisher wurde das aber erst bei etwa 16.000 Asylbewerbern umgesetzt. Vor allem Ungarn, Polen und die Slowakei weigern sich, Geflüchtete aufzunehmen.